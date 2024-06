В Escape from Tarkov добавили кейсы с оружием и другим снаряжением

Разработчики из Battlestate Games обновили свои детища — Escape from Tarkov и ответвление Escape From Tarkov: Arena. Оба патча уже доступны для загрузки. Среди самых примечательных изменений в основной версии шутера (0.14.9.1) стоит выделить кейсы с различными предметами. Например, кейс со снаряжением может хранить в себе броню, а в кейсе с оружием хранятся патроны, гранаты, а также пистолеты и другие виды пушек.

© Скриншот

Ещё разработчики внесли изменения в коллайдеры бронепластин. Все коллайдеры бронеплит в одной зоне стали одного размера, а ещё у бронеплит была увеличена прочность. Также обладатели изданий Edge of Darkness и улучшившие его до The Unheard Edition получили сокращённое время возврата страховки у всех торговцев на 30%.

Также владельцам The Unheard Edition раздали куртку Сектанта и уникальный вид жетона. Однако игроки сообщают, что пока с получением эксклюзивных предметов наблюдаются проблемы.

Что касается «Арены», то в ней добавили возможность переноса предметов между схронами при передаче вещей из Arena в стандартную EFT. Также можно получить кейсы за выполнение ежедневных и еженедельных оперативных заданий. А ознакомиться с полным списком изменений в патчах можно в сообществе игры.

Напомним, что ранее Battlestate Games показала ролик On the Edge of Darkness в рамках трансляции PC Gaming Show 2024. А Arena в скором времени должна получить новую карту.