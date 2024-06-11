Шведский киберспортсмен Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

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До сегодняшнего дня Людвиг считался игроком команды Ninjas in Pyjamas. Он находился в аренде у MOUZ начиная с 9 января 2024 года. Вместе с ним «мыши» стали чемпионами на таких топ-турнирах по CS2, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024.

Состав MOUZ по CS2

Адам torzsi Торжаш

Джими Jimpphat Сало

Дориан xertioN Берман

Камиль siuhy Шкарадек

Людвиг Brollan Бролин

Деннис Sycrone Ниелсен (тренер)

На данный момент, по версии портала HLTV, действующий состав MOUZ с Brollan является сильнейшим коллективом по Counter-Strike 2.