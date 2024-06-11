Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2
Шведский киберспортсмен Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.
До сегодняшнего дня Людвиг считался игроком команды Ninjas in Pyjamas. Он находился в аренде у MOUZ начиная с 9 января 2024 года. Вместе с ним «мыши» стали чемпионами на таких топ-турнирах по CS2, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024.
Состав MOUZ по CS2
- Адам torzsi Торжаш
- Джими Jimpphat Сало
- Дориан xertioN Берман
- Камиль siuhy Шкарадек
- Людвиг Brollan Бролин
- Деннис Sycrone Ниелсен (тренер)
На данный момент, по версии портала HLTV, действующий состав MOUZ с Brollan является сильнейшим коллективом по Counter-Strike 2.