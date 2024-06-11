$89.02+0.0395.74+0.10
Войти в почту

Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2

Шведский киберспортсмен Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Людвиг Brollan Бролин стал полноправным игроком состава MOUZ по Counter-Strike 2
© Чемпионат.com

До сегодняшнего дня Людвиг считался игроком команды Ninjas in Pyjamas. Он находился в аренде у MOUZ начиная с 9 января 2024 года. Вместе с ним «мыши» стали чемпионами на таких топ-турнирах по CS2, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024.

Состав MOUZ по CS2

  • Адам torzsi Торжаш
  • Джими Jimpphat Сало
  • Дориан xertioN Берман
  • Камиль siuhy Шкарадек
  • Людвиг Brollan Бролин
  • Деннис Sycrone Ниелсен (тренер)

На данный момент, по версии портала HLTV, действующий состав MOUZ с Brollan является сильнейшим коллективом по Counter-Strike 2.

Игры