Virtus.pro подписала европейский ростер по Overwatch 2
Российский клуб Virtus.pro подписал бывший состав команды Ataraxia по игре Overwatch 2. Анонс новых представителей «медведей» состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
В ростер VP по Overwatch 2 входят киберспортсмены из таких стран, как Испания, Финляндия и Дания. Первым турниром, на котором выступит данный состав, станет FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC. Плей-офф ивента начнётся 14 июня 2024 года.
Состав Virtus.pro по Overwatch 2:
- Расмус Raajaro Росвалл (танк)
- Хесус Нуньес Galaa Лопез (саппорт)
- Кристиан Khenail Риос (саппорт)
- Пааво Sauna Ульманен (ДПС)
- Никлас Шмидт sHockWave Йенсен (ДПС)
- Вильями Clowd Пиккумакки (ДПС, замена)
Основная стадия турнира FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC по Overwatch 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 14 по 23 июня 2024 года. В рамках плей-офф 8 команд сразятся за 4 слота на чемпионате Esports World Cup 2024 по данной дисциплине.