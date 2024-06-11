В Госдуме предупредили о рисках игры Hamster Combat

Популярная в Telegram игра Hamster Combat не принесет пользователям больших денег, предположил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев. Об этом пишет «Прайм».

Парламентарий отметил, что в мессенджере с огромной скоростью растет популярность игры Hamster Combat («Хомячка»).

По его словам, механики игры простая: пользователь жмет на экран с хомячком, получает внутреннюю валюту, тратит ее на улучшение персонажа.

Продвинутые пользователи, заметил Ткачев, играют в Hamster Combat с тем, чтобы в дальнейшем получить ликвидную криптовалюту. Он добавил, что процедура листинга игровой валюты, выход ее на торги возможен, но также возможно и обесценивание актива.

«В любом случае объем монет, заработанных пользователем, не сопоставим с тем, сколько усилий, времени и психического здоровья потратил на игру человек», — констатировал депутат.



Ткачев пояснил, что также следует не забывать о финансовых рисках при вложении реальных средств в игру, следить за тем, чтобы к ней не пристрастились дети.