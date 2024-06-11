Большинство игроков Elden Ring в Steam не победило босса для доступа к DLC

До релиза аддона Shadow of the Erdtree для Elden Ring остаётся 10 дней — пуститься в новые приключения получится 21 июня. Об этом и предупредил издатель Bandai Namco, который обратил внимание на неутешительную статистику достижений в Steam. Согласно ей, в данный момент большинство игроков не готовы к релизу DLC.

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Дело в том, что для того, чтобы попасть в земли Теней в дополнении Shadow of the Erdtree придётся убить необязательного босса по имени Мог Повелитель Крови. Именно в коконе, который охраняет босс, и находится переход к новой локации из аддона. Однако в Steam победили противника лишь 38,3% покупателей Elden Ring.

Это означает, что более 60% текущих игроков Elden Ring не смогут начать проходить дополнение сразу после его выхода. Наверняка к 21 июня многие решат сразиться с Могом, но вряд ли стоит ждать глобальных изменений статистики. При этом пользователи отмечают, что очень многие игроки в последнее время призывают их в помощь для битв с боссами.

Многие сошлись во мнении, что если игроки не смогли одолеть Мога, то им и не нужно играть в дополнение Shadow of the Erdtree, которое привнесёт новые вызовы. По крайней мере об этом рассказали журналисты в своих предварительных впечатлениях. А вот полноценные обзоры должны появиться 18 июня.

Напомним, что дополнение Shadow of the Erdtree станет самым крупным в истории разработчиков из FromSoftware, но единственным для нашумевшей игры. Ранее геймдиректор обсудил размер мира в аддоне, который должен вызывать ощущение приключений и первооткрывательства.