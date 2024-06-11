Поклонники Hollow Knight: Silksong готовы к отмене игры

Сезон крупных летних трансляций завершён, и он вновь обошёлся без Hollow Knight: Silksong. Последний раз мы видели сиквел на шоу Xbox & Bethesda в 2022 году, когда Microsoft уверяла, что все представленные игры выйдут в течение следующего года. С тех пор, как подсчитало издание PC Gamer, прошло 23 месяца, или 729 дней, или 17 486 часов.

© Team Cherry

За это время мы лишь раз услышали вести от создателей Silksong: чуть более года назад Team Cherry объявила о переносе даты релиза игры. Продолжение популярной метроидвании, как мы помним, планировали выпустить в первой половине 2023 года.

© Соцсети

© Соцсети

Пользователи Reddit в тщетных попытках выяснить хоть что-нибудь о судьбе ожидаемой игры, считают событием даже то, что кто-то из команды Team Cherry залогинился в аккаунт на Kickstarter. Они даже подсчитали, что за последние пару месяцев таких логинов было больше, чем за три предыдущих года.

© Steam

Игроки напомнили, что для многих ожидание длится почти десять лет: в ноябре 2014 года Hollow Knight: Silksong вынесли на Kickstarter. И многие уже склоняются к тому, что сообщение об отмене проекта было бы воспринято с облегчением: хоть какая-то окончательная ясность.