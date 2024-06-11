Ubisoft подтвердила романы в Assassin’s Creed Shadows и огорчила игроков

До определённого этапа серия Assassin’s Creed рассказывала о противостоянии тамплиеров и ассасинов и концентрировалась на изучении мира, скрытности и паркуре. Но в 2018 году Assassin’s Creed: Odyssey открыла новый аспект жизни наёмных убийц: романы с побочными персонажами. Эта тенденция продолжилась в Valhalla и теперь перекочует и в Assassin’s Creed Shadows.

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В ходе IGN Live помощник директора по повествованию Брук Дэвис рассказала о том, что Ясуке и Наоэ смогут заводить романы с различными неигровыми персонажами. Учитывая, что ранее Ubisoft заключила контракт с доцентом Дартмутского университета Сати Шмидт-Хори, автором ряда книг о нетрадиционных отношениях в средневековой Японии, эти романы наверняка будут столь же «инклюзивными».

Удивительно то, как мы и команда сценаристов играли с двумя главными героями, представляя, какие отношения могут быть у этих двух очень разных персонажей с разными людьми, которых они встречают в игровом мире.



Игроков подобные новости давно перестали удивлять, но большинство не пришло от них в восторг. И наибольшее противодействие вызывает то, как отношения были реализованы в предыдущих играх: простое и безыскусное развитие романа, а после затемнённой сцены участники забывают, что их что-то связывало.

Я не хочу интрижек, если уж будет роман, то пусть он будет более содержательным. А ещё, пожалуйста, не выпускайте потом DLC, который связывает персонажа отношениями независимо от вашего выбора. Если вы собираетесь это сделать, то для начала не утруждайтесь добавлением романтических опций в основную игру.



У меня был весёлый роман с каким-то случайным викингом, который сделал мне предложение в Valhalla, и самое забавное, что сразу после перехода в затемнение мне оказалось сложным вспомнить его имя.



Особенность серии Assassins Creed в том, что обычно мы имеем дело с прямым потомком персонажей, и что ж… вы, конечно, можете сочинять любые нетрадиционные варианты, но только если не хотите, чтобы игроки рано или поздно кое о чём задумались.



Я не вижу в этом смысла. Если романтический интерес соответствует сюжету и темам истории, то его надо сделать правильно — он должен стать каноном и вписаться в основную сюжетную линию. Это в сто раз сильнее, чем любая случайная любовная история. Если это не так, то зачем вообще роман? Это не добавляет в игру ничего существенного и ломает историю, потому что предполагаемый партнер всё равно почти не участвует в жизни главного героя. Вообще это могло бы сработать, если бы было действительно хорошо реализовано, но в этом плане я не доверяю Ubi Quebec.



Ранее в ходе Ubisoft Forward нам показали игровой процесс за обоих героев Assassin’s Creed Shadows, после чего Ubisoft выпустила дополнительный ролик с разбором геймплея. Также компания подтвердила, что игра появится на устройствах iPhone и iPad.