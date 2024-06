Ubisoft запустила новый сезон The Division 2

В The Division 2 стартовал новый сезон First Rogue — это первый сезон шестого года поддержки, запуск которого сопроводили свежим трейлером.

© Скриншот

First Rogue продолжит историю сомнительного сотрудничества агента Келсо с выжившим Аароном Кинером. Кроме того все игроки смогут свободно повысить свой уровень до 40 (без необходимости владеть Warlords of New York) и получить доступ к эндгейм-контенту.

А ещё из The Division 2 убрали мировые уровни — как результат, новые игроки больше не смогут получить нашивку благодарности Hardcore Gear Distinction. В качестве компенсации в Descent добавили пять новых благодарностей.

Вместе с этим в The Division 2 также добавили новое снаряжение, оружие, несколько новых талантов и другой контент. А 25 июня в игре начнётся событие «Перекрёстки» (Crossroads), в ходе которого будет можно разблокировать стильные облики.

