Activision объяснила «требование» 300 ГБ для Call of Duty: Black Ops 6

Activision разъяснила информацию о том, что для установки грядущей Call of Duty: Black Ops 6 потребуется больше 300 ГБ свободного места.

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Дело в том, что упомянутые 309,85 ГБ относятся к общему размеру, который объединяет Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone и все сопутствующие контентные пакеты, включая все доступные локализации. Поэтому переживать не стоит — Call of Duty: Black Ops 6 можно будет скачать и установить без дополнительной «мишуры». Точный размер грядущей новинки раскроют ближе к её релизу.

Закрытое бета-тестирование Black Ops 6 может пройти с 28 августа по 3 сентября, а «открытая бета», судя по всему, пройдёт в сентябре. Ранний доступ к последней даёт предзаказ издания Vault, трейлер которого можно посмотреть ниже.



Говоря конкретно о сюжетке Black Ops 6, директор по производству в Treyarch Йель Миллер рассказал, что её продолжительность напоминает классическую кампанию Call of Duty. Это значит, что игроков ждёт примерно шестичасовое приключение.

Напомним, что в Black Ops 6 игроки смогут проходит миссии с большей свободой. На свежей презентации Treyarch зрителям показали геймплей двух заданий сюжетной кампании:

Capital Station , действие которой происходит на предвыборном митинге Билла Клинтона. Здесь игрокам нужно проникнуть на мероприятие, используя или стелс, или вооружённый подход, или шантаж;

, действие которой происходит на предвыборном митинге Билла Клинтона. Здесь игрокам нужно проникнуть на мероприятие, используя или стелс, или вооружённый подход, или шантаж; Iraq, действие которой, как можно догадаться, происходит в Ираке. Это одна из миссий в более открытом мире, где также присутствует зачистка территории дворца Хуссейна.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на PC, PlayStation и Xbox. Первый взгляд на геймплей экшена показали во время шоу Xbox Games Showcase 2024, а ещё больше информации раскрыли во время Call of Duty Direct.