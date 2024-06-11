Продажи Resident Evil Village превысили 10 млн копий

Capcom на сайте сообщила, что Resident Evil Village разошлась тиражом более чем в 10 млн копий. На это игре потребовалось три года.

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Восьмая часть стала единственной среди игр серии, которой удалось достичь тиража в 10 млн так быстро.

Resident Evil Village продолжает события Resident Evil 7 и рассказывает о семье Итана Уинтерса и испытании, через которое ей снова предстоит пройти. У Итана похищают дочь, поэтому герой вынужден отправиться в европейскую деревню, чтобы найти её и защитить от безумных жителей.

Игра вышла в 2021 году и получила массу тёплых отзывов от игроков и критиков. По слухам, Capcom разрабатывает Resident Evil 9, которая закончит трилогию, начатую с Resident Evil 7. И хотя история Итана завершилась на восьмой части, некоторые вопросы всё ещё остались.