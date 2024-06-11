Ubisoft разобрала геймплей за синоби и самурая в Assassins Creed Shadows

Ubisoft опубликовала ещё одно видео, посвящённое разбору геймплея за двух героев Assassin’s Creed Shadows — вслед за расширенной демонстрацией игрового процесса.

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Наоэ — синоби, которая использует крюк-кошку для мобильности и скрытных убийств, кунай и специальный скрытый клинок. В ближнем бою она более уязвима, но при этом может отражать удары, уклоняться и атаковать противника со смертельной точностью, а также задействовать своё окружение.

Ясукэ — самурай, который полагается на свои боевые навыки в прямых столкновениях. Герой может использовать катану, канабо или тэппо (огнестрельное оружие) и справляется с несколькими противниками одновременно.

А ещё Наоэ и Ясукэ могут полагаться на помощь агентов «Шпионской сети», отправляя их на разведку в разные локации для сбора полезной информации.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 15 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и iOS.