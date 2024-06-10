Ubisoft могла ограничить доступ к статистике XDefiant для своих сотрудников

Известный инсайдер Том Хендерсон часто делится информацией о неанонсированных или уже вышедших играх Ubisoft. В том числе он рассказал о многомиллионной аудитории шутера XDefiant, достигнутой всего за неделю с момента релиза. Это и не понравилось компании, которая решила закрыть сотрудникам доступ к статистике игры.

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Об этом рассказал Том Хендерсон. Его источники сообщили, что после публикации информации о числе игроков XDefiant в Ubisoft ограничили доступ к подобным данным. Инсайдер разозлился и заявил, что компании стоило бы так молниеносно реагировать на истории о домогательствах, сексизме, травле и токсичности.

Судя по всему, Хендерсон намерен раскрыть правду о корпоративной культуре Ubisoft. Он назвал её «одной из худших» в игровой индустрии и просит сотрудников компании написать ему на электронную почту, чтобы ответить на некоторые вопросы. Вероятно, инсайдер хочет сделать развёрнутый материал о «внутрянке» Ubisoft и её проблемах.

Что касается XDefiant, то бесплатный шутер доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Недавно датамайнер раскрыл будущий контент игры. Как минимум часть из новинок наверняка покажут в рамках грядущей Ubisoft Forward.