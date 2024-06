На VK Play стартовал фестиваль демоверсий с пробными версиями игр из России

10 июня в российском цифровом магазине VK Play стартовал фестиваль демоверсий от российских разработчиков под названием «Демофест». Событие продлится до 16 июня включительно — в ближайшую неделю пользователи могут оценить несколько десятков демоверсий игр, которые находятся в разработке.

Среди доступных пробных версий есть экшен Supernatural: The Game по мотивам культового сериала «Сверхъестественное», приключение «Сердце Алтая» про девушку-блогера Арину Демидову, хоррор They Are Here про вторжение инопланетян в духе «Знаков», выживач Life Effect о жизни после серьёзных климатических изменений на Земле и многие другие проекты.

С полным списком демоверсий на VK Play можно ознакомиться на отдельной странице ивента.