Obsidian случайно раскрыла дату релиза Avowed

Microsoft и студия Obsidian показали сюжетный трейлер Avowed на Xbox Games Showcase 2024. Это ролевой экшен, где игрок станет посланником и отправится на таинственный остров расследовать слухи о распространяющейся чуме.

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В ролике не была указана дата выхода тайтла, однако на сайте Obsidian выложили небольшое сообщение, в первоначальной версии которого значился день релиза — 12 ноября.

Студия быстро удалила эту информацию, но энтузиасты успели сделать скриншоты. Возможно, дата еще не точная и была опубликована по ошибке.

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Avowed выйдет на ПК и Xbox Series до конца 2024 года, с первого же дня она появится в Xbox Game Pass.