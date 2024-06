Что показали на Xbox Games Showcase - лучшие трейлеры

Летняя презентация Xbox Games Showcase оказалась довольно насыщенной: Microsoft не только подтвердила некоторые слухи, но и представила совершенно новые проекты. Мы собрали главные анонсы и новости презентации.

Doom: The Dark Ages

Недавние слухи подтвердились: новая Doom действительно получила подзаголовок The Dark Ages. Кроме того, игра, судя по трейлеру, будет приквелом, рассказывающим историю Палача рока до событий первых двух частей. Игроков ждет сеттинг в духе средневековья, новое оружие, щит-бензопила и полеты на лазерном драконе. Проект выйдет на ПК и Xbox Series в 2025, а подписчики Game Pass смогут поиграть в него в день релиза.

State of Decay 3

Студия Undead Labs показала новый трейлер State of Decay 3. Кинематографичный ролик был пре-рендером и не поведал каких-то свежих подробностей о механиках, однако авторы заявили, что игра появится в Game Pass. Даты релиза пока нет.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: Dreadwolf и впрямь получила новое название — отныне проект называется The Veilguard. Дебютный трейлер игры представил спутников, которые смогут присоединиться к группе игрока: из старых знакомых в их число попал Варрик. Проект выйдет на ПК и Xbox Series осенью 2024 года, а 11 июня разработчики обещают поделиться подробностями геймплея.

Starfield: Shattered Space

Bethesda представила Shattered Space — первое дополнение для Starfield. Сюжет DLC расскажет о событиях на таинственной космической станции и культе Великого Змея, замышляющем нечто недоброе. Релиз дополнения состоится позже в 2024 году, однако игрокам Starfield уже доступно свежее контентное обновление, которое добавило в игру новые локации, снаряжение и задания.

Clair Obscur: Expedition 33

Expedition 33 — интригующий гибрид боевика в реальном времени и пошаговой RPG в сеттинге магического пост-апокалипсиса. Игрокам предстоит возглавить экспедицию по разрушенной Франции, чтобы найти и уничтожить таинственную Художницу, чьи рисунки вот-вот уничтожат человечество. Игра выйдет в 2025 и сразу попадет в Game Pass.

South of Midnight

Студия Compulsion Games (We Happy Few) представила дебютный геймплей South of Midnight — приключения в антураже южной готики, чья героиня путешествует по болотам верхом на огромном говорящем соме. Игра выйдет в 2025 году и будет доступна подписчикам Game Pass в день релиза.

Metal Gear Solid: Snake Eater

Konami показала первый геймплейный ролик ремейка Snake Eater. В Интернете уже появились сравнения аналогичной сцены из оригинальной игры с ремейком — пока что он следует первоисточнику во всем. К сожалению, информации о дате релиза по-прежнему нет.

Perfect Dark

The Initiative и Crystal Dynamics представили дебютный трейлер Perfect Dark — шпионского боевика от первого лица, где найдется место и скрытности, и акробатике, и перестрелкам. Дата релиза пока неизвестна, но игра сразу попадет в каталог Game Pass.

Diablo 4: Vessel of Hatred

Blizzard показала первый трейлер Vessel of Hatred — дополнения для Diablo 4. Разработчики пока не поделились подробностями, но известно, что DLC добавит в игру новый регион, класс персонажа и продолжение истории. Дата релиза неизвестна.

Fable

Playground Games (Forza Horizon) представила свежий трейлер Fable, который рассказал чуть больше о мире игры, сюжетной завязке и возможностях персонажей. Проект выйдет в 2025 году и сразу окажется в Game Pass.

Microsoft Flight Simulator 2024

Новая Microsoft Flight Simulator выйдет 19 ноября 2024 года. В списке новшеств — новые самолеты и режимы игры, в том числе коммерческие перелеты, чартерные рейсы, спасательные миссии и опыление сельскохозяйственных посевов.

Life is Strange: Double Exposure

Deck Nine представила новую главу в серии Life is Strange. В Double Exposure игроки вновь примерят на себя роль Макс Колфилд — повзрослевшей героини оригинальной игры. На этот раз ей предстоит расследовать убийство сразу в двух параллельных мирах. Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября 2024.

Indiana Jones and The Great Circle

Новый трейлер «Индианы Джонса» от MachineGames подтвердил окно релиза: игра выйдет позже в 2024 и будет доступна подписчикам Game Pass в первый же день. Помимо этого, авторы показали фрагмент игры в заснеженных горах и новые кадры боев с применением хлыста.

Avowed

Obsidian Entertainment привезла на трансляцию новый ролик Avowed, который чуть больше рассказал о мире игры и сюжетной завязке. Кроме того, разработчики наконец сказали, когда можно ждать релиза — позже в 2024 году, сразу в Game Pass.

Gears of War: E-Day

Новая Gears of War будет приквелом: E-Day расскажет о первом вторжении Саранчи и том, как мир отреагировал на угрозу. Разработчики обещают динамичные перестрелки и историю, которая покажет начала молодых Маркуса Феникса и Дома Сантьяго.

Call of Duty: Black Ops 6

Наконец, после трансляции Microsoft дополнительно провела отдельную презентацию, посвященную Black Ops 6. Почти 30-минутный ролик тяжело пересказать, поэтому лучше смотрит сами: разработчики рассказали о каждом аспекте игры, от механик до сюжета и многопользовательских режимов, в том числе зомби.