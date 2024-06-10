В геймплейном трейлере South of Midnight показали болота и фантастических тварей

В рамках Xbox Games Showcase 2024 был представлен геймплейный трейлер South of Midnight о необычном приключении юной героини в мире, где реальность и фантазия переплелись между собой.

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Сюжет South of Midnight рассказывает о девушке Хейзел, которую ураганом и уносит в новый необычный мир, где обитают древние фэнтези-существа. Ей нужно будет взять на себя роль Ткачихи, которая помогает возвращать утраченных духов и восстанавливать разбитые связи.

В процессе путешествия героиня получит разнообразные способности, которые помогут ей подчинить себе необычных существ и заодно раскрыть тайны прошлого семьи.

Сам ролик демонстрирует отрывок из путешествия Хейзел, где она на огромной рыбе пытается разыскать собственную мать. Однако путь им преграждает другое чудовище, поэтому рыба предлагает Хейзел позвонить в колокола местной церкви, чтобы отвлечь монстра.

Сам стиль новинки немного напоминает мультфильмы Sony про Майлза Моралеса — и в заставках использует похожий анимационный приём с «пониженной» частотой кадров.

При этом сам геймплей работает в 60 FPS, что несколько удивило пользователей в сети — так как переход между заставками и геймплеем выглядит резковато.

В геймплейной части ролика Хейзел отправляется к церкви и ввязывается в потасовку с одним из монстров — в сражении она использует свои необычные клинки и всевозможные акробатические приёмы, чтобы уворачиваться от атак противника. После победы, кстати, на земле появляются цветы — видимо, уничтожение врагов возвращает миру «жизнь».

Само противостояние напомнило некоторым Star Wars Jedi: Survivor и различные соулслайки.

Следом героиня добирается до церкви, буквально используя ветер для того, чтобы на некоторое время подниматься в воздух. Кроме того, она может зацепляться за некоторые поверхности с помощью местного варианта крюка.

Видео заканчивается тем, что Хейзел звонит в колокол и привлекает огромного монстра-аллигатора. Вероятно, что в полной версии приключения предстоит позже вступить с ним в бой.

Релиз South of Midnight намечен на 2025 год для PC (Steam) и Xbox Series, причём игра будет доступна и в Xbox Game Pass.