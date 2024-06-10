Xbox Games Showcase стала лучшей игровой выставкой года по мнению геймеров

Ведущий Джефф Кили попросил геймеров оценить игровые выставки последних дней. Лучшей презентацией по результатам опроса стала Xbox Games Showcase, а его собственная Summer Games Fest оказалась одной из худших.

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Шоу Microsoft получило высшую оценку от почти 66% геймеров, а откровенно не понравилось лишь 7%. В этом нет ничего удивительного, ведь на Xbox Games Showcase сделали множество крупных анонсов и показали свежие трейлеры долгожданных игр, включая S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый DOOM.

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В свою очередь, Summer Games Fest не понравился более чем 40% проголосовавших и получил высшую оценку лишь от 9% пользователей. На шоу было всего несколько действительно ожидаемых трейлеров и почти не было крупных анонсов.

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10 июня в 22:00 по мск начнется последняя игровая выставка июня — Ubisoft Forward. Вряд ли ей удастся побить успех Xbox Games Showcase.