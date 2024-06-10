Xbox Games Showcase стала лучшей игровой выставкой года по мнению геймеров

Xbox Games Showcase стала лучшей игровой выставкой 2024 года по мнению геймеров
Ведущий Джефф Кили попросил геймеров оценить игровые выставки последних дней. Лучшей презентацией по результатам опроса стала Xbox Games Showcase, а его собственная Summer Games Fest оказалась одной из худших.
Шоу Microsoft получило высшую оценку от почти 66% геймеров, а откровенно не понравилось лишь 7%. В этом нет ничего удивительного, ведь на Xbox Games Showcase сделали множество крупных анонсов и показали свежие трейлеры долгожданных игр, включая S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый DOOM.
В свою очередь, Summer Games Fest не понравился более чем 40% проголосовавших и получил высшую оценку лишь от 9% пользователей. На шоу было всего несколько действительно ожидаемых трейлеров и почти не было крупных анонсов.
10 июня в 22:00 по мск начнется последняя игровая выставка июня — Ubisoft Forward. Вряд ли ей удастся побить успех Xbox Games Showcase.