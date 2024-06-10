Трейлер Dragon Age: The Veilguard утонул в дизлайках

Прошедшая 9 июня презентация Xbox Games Showcase 2024 стала одной из лучших за последние несколько лет, но даже в ней нашлась ложка дегтя. Трейлер Dragon Age: The Veilguard получил почти в 4 с лишним раза больше дизлайков, чем положительных оценок.

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На момент публикации видеоролик имеет 177 тысяч дизлайков при всего 27 тысячах лайков. Подобная ситуация наблюдается не только на YouTube, но и на других платформах, где размещен трейлер игры.

Пользователи массово критикуют Dragon Age: The Veilguard за мультяшную графику, сравнивая грядущую RPG с Fortnite и мобильными играми. Однако инсайдеры уверяют, что стоит дождаться геймплейных трейлеров, и тогда мнение о тайтле изменится.

Вот как на трейлер Dragon Age: The Veilguard отреагировали зрители:

Как мы перешли от мрачного фэнтези к субботним утренним мультфильмам?



Это то, ради чего умер Дункан?



Мы что, какой-то драконий отряд самоубийц?



Это сделано на движке Fortnite?



Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точную дату обещают назвать позже.