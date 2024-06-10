Глава Xbox прокомментировал слухи о портативной версии консоли

Во время Xbox Games Showcase 2024 Фил Спенсер, глава Xbox, прокомментировал слухи о возможной портативной консоли.

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Он заявил, что будущее аппаратного обеспечения Xbox выглядит многообещающе и команда работает над новыми форм-факторами и способами игры.

Спенсер отметил, что возможность играть локально очень важна, намекая на возможное развитие в этом направлении.

Слухи о портативной версии Xbox ходят уже несколько месяцев. Они были подкреплены утечкой документов Microsoft прошлой осенью, где упоминались планы по созданию «карманной консоли».

И хоть Спенсер заявил, что эти планы устарели, он не исключил возможности создания такого устройства в будущем.

Xbox уже объявила о многолетней дорожной карте, включающей консоль следующего поколения. Хотя официального подтверждения нет, компания явно работает над новыми аппаратными решениями и в будущем мы можем увидеть портативную Xbox.