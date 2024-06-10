The MongolZ заняла 11-е место в мировом рейтинге команд по Counter-Strike 2

Портал HLTV представил обновлённый рейтинг лучших команд по Counter-Strike 2. Лучший прогресс показали финалисты турнира YaLLa Compass 2024 с призовым фондом $ 400 тыс.

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The MongolZ, ставшая в этом месяце чемпионом таких ивентов, как MESA Nomadic Masters Spring 2024 и YaLLa Compass 2024, поднялась на четыре строчки вверх и заняла 11-е место в списке сильнейших коллективов по CS2. А Ninjas in Pyjamas, противостоявшая в финале монголам на последнем турнире, вернулась в топ-30.

Также произошло изменение в топ-3 рейтинга: команда Vitality обогнала FaZe Clan, сместив ростер Финна karrigan Андерсена на третье место. Это худший результат для европейского коллектива в этом году. Кроме этого, на четыре строчки в топе поднялись и другие участники YaLLa Compass 2024 — FURIA Esports и Fnatic, занимающие сейчас 17-ю и 29-ю строчку в списке соответственно.