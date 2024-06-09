Анонсирована новая часть DOOM с драконами в Средневековье

Во время Xbox Game Showcase студия id Software анонсировала новую часть шутера DOOM с подзаголовком The Dark Ages. Как и ожидалось, игроки отправятся в мир, вдохновленный антуражем Средневековья.

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В нем разработчики должны раскрыть предысторию Палача Рока.

Судя по дебютному трейлеру, главный герой сможет летать на управляемом драконе, а в качестве одного из видов оружия выступит небольшой щит с цепной бензопилой, который можно метать в духе Капитана Америки.

DOOM: The Dark Ages выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра также сразу станет доступна в Game Pass. Точной даты релиза пока нет.