Вышел геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Activision показала полноценный геймплейный трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6. В ролике нашлось место для исторической хроники, перестрелок и миссий под прикрытием. А также странных роботов-манекенов, которые были замечены еще в тизере.

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Black Ops 6, разработанная студиями Treyarch и Raven, — это шпионский боевик, действие которого разворачивается в начале 90-х годов, в переходный период потрясений в мировой политике, связанный с окончанием холодной войны и подъемом Соединенных Штатов как мировой сверхдержавы.

Из описания игры на официальном сайте



Заодно была объявлена дата выхода игры — 25 октября. Шутер выйдет на ПК (в том числе в Steam) и консолях обоих поколений, и с первого же дня он будет доступен в Xbox Game Pass.