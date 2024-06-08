В PS Store теперь можно покупать игры в рассрочку

Sony добавила в цифровой магазин PS Store возможность приобретать игры в рассрочку. Подобная функция появилась пока что только в бразильском регионе. Судя по всему, совершать покупки подобным образом могут как владельцы PS5, так и PS4.

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Один из пользователей решил проверить новую функцию, приобретя Final Fantasy 7 Rebirth и Star Wars Jedi: Survivor в PS Store через мобильное приложение PlayStation App. При попытке оформить заказ игрока спрашивают, каким именно образом он собирается совершить покупку: внеся всю сумму сразу или по частям за два, три или четыре месяца.

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Вероятно, рассрочка распространяется не только на игры, но и на другие дополнительные материалы к ним. Появится ли такой способ покупки в других регионах пока неизвестно.