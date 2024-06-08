Для Alan Wake 2 вышло первое сюжетное дополнение

Для Alan Wake 2 состоялся релиз сюжетного дополнения Night Springs, которое дает играть за новых персонажей, в том числе из других игр студии Remedy Entertainment. Об этом сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

Сюжетное DLC доступно обладателям Deluxe-версии Alan Wake 2 и включает в себя три новых эпизода, которые раскрывают альтернативные судьбы ключевых персонажей.

Эпизод «Разрушитель времени» представляет альтернативную версию шерифа Тима Брейкера, борющегося с угрозами мультивселенной. Его задача — найти и остановить Хозяина множества миров, стремящегося уничтожить различные версии персонажа.

В эпизоде «Северная звезда» играть предстоит за Джесси Фейден из Control, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата, удерживаемого в заточении в мистическом «Мире кофе».

Последний эпизод под названием «Поклонник номер один» рассказывает об официантке, напоминающей Роуз Мэриголд.

Второе сюжетное дополнение под названием The Lake House запланировано на октябрь 2024 года. В нем вновь появятся Сага Андерсон и Алан Уэйк.