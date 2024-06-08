EA отключит серверы сразу трех игр Battlefield на PlayStation и Xbox

Компания Electronic Arts (EA) отключит серверы сразу трех частей популярной серии Battlefield для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Онлайн-режимы этих игр перестанут работать с 7 ноября.

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В назначенное время Battlefield 3, Battlefield 4 и Battlefield Hardline на консолях старого поколения будут переведены на одиночные кампании, а онлайн-режимы перестанут функционировать. Тем не менее эти игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One продолжат работать и дальше, за исключением Battlefield 3, где многопользовательский режим доступен только для ПК-версии.

Франшиза Battlefield началась с первой части, выпущенной в 2002 году. Игры этой серии получили широкую известность благодаря захватывающим боям, различному вооружению и боевой технике, а также системе разрушения окружения.

В апреле EA объявила, что актуальная Battlefield 2042 перестанет получать сезонные обновления. Известно, что сейчас разработчики готовят новую часть Battlefield, которая, по слухам, расскажет о противостоянии стран НАТО с некой ЧВК.