Киберспортивная премия Esports Awards пройдет в рамках фестиваля Esports World Cup

Престижная киберспортивная премия Esports Awards пройдёт 24 августа 2024 года в рамках фестиваля Esports World Cup в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Как сообщается в анонсе, представители Esports Awards заключили трёхлетнее соглашение о партнёрстве с организаторами Esports World Cup. В рамках этого сотрудничества ежегодное награждение деятелей за достижения в сфере киберспорта будет проходить в конце фестиваля в Саудовской Аравии.

Esports Awards — престижная киберспортивная премия, запущенная в 2015 году. Организаторы ивента называют церемонию «Оскаром киберспорта», подводящим итоги года в индустрии с помощью множества номинаций и голосований.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup пройдёт с 4 июля по 25 августа 2024 года. В рамках ивента состоятся турниры по множеству дисциплин с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.