Трейлер хоррора Slitterhead автора Silent Hill утек в сеть с датой релиза

В сети неожиданно появился трейлер Slitterhead — хоррора за авторством студии Bokeh Game Studio, главной которой является Кэйитиро Тояма. Разработчик известен в качестве создателя серий Silent Hill, Siren и Gravity Rush. Ролик по ошибке был выложен на официальном канале студии, но вскоре его скрыли.

© Скриншот

Трейлер приурочен к выставке Summer Game Fest, которая пройдёт 8 июня в 00:00 по МСК. Зрителям демонстрируют самые разные сцены: от жуткого подвала с человеческими останками до улицы с яркими неоновыми вывесками. У игроков получится вселяться в тела прохожих и сражаться с кошмарными монстрами, которые скрываются в телах людей.

В битвах можно использовать холодное и огнестрельное оружие, а также своего рода «мутации», вроде острых когтей — с этой точки зрения Slitterhead напоминает Prototype. Судя по музыкальному сопровождению трейлера, хоррор порадует задорными композициями.

Также в ролике объявили дату релиза. Slitterhead выйдет 8 ноября на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation и Xbox Series. Первый тизер хоррора был показан ещё в конце 2021 года, а разработчики не стремятся в обязательном порядке напугать игроков.