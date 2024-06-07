Capcom не подтвердила релиз Monster Hunter Wilds в 2025 финансовом году
Компания Capcom провела беседу с инвесторами, в ходе которой ей задали вопрос о релизе охотничьего боевика Monster Hunter Wilds. И представители не дали определённого ответа, лишь напомнив, что релиз планировался на 2025 финансовый год, который заканчивается 31 марта 2025 года.
Вместо подтверждения скорого релиза Monster Hunter Wilds компания напомнила, что на 2025 финансовый год запланированы Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, а также другие высокобюджетные игры.
Monster Hunter Wilds будет представлена на грядущем мероприятии Summer Game Fest, которое стартует сегодня в полночь. Пока что Capcom не сообщала, будут ли на презентации представлены другие игры компании.
Ещё одной темой, затронутой в ходе встречи, стала Dragon’s Dogma 2, которая вышла 22 марта. Она стала первой игрой по «повышенной» цене: 70 долларов. И, как сообщили представители компании, она получила «умеренный отклик» у игроков и достигла тиража в 2,6 миллиона на конец марта 2024 года.
Компания собирается формировать цены на будущие игры после тщательной оценки реакции пользователей и с учётом растущей стоимости разработки. Напомним, что ранее глава Capcom назвал повышение цен на игры «здоровым вариантом для бизнеса».