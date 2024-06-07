Capcom не подтвердила релиз Monster Hunter Wilds в 2025 финансовом году

Компания Capcom провела беседу с инвесторами, в ходе которой ей задали вопрос о релизе охотничьего боевика Monster Hunter Wilds. И представители не дали определённого ответа, лишь напомнив, что релиз планировался на 2025 финансовый год, который заканчивается 31 марта 2025 года.

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Вместо подтверждения скорого релиза Monster Hunter Wilds компания напомнила, что на 2025 финансовый год запланированы Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, а также другие высокобюджетные игры.

Monster Hunter Wilds будет представлена на грядущем мероприятии Summer Game Fest, которое стартует сегодня в полночь. Пока что Capcom не сообщала, будут ли на презентации представлены другие игры компании.

Ещё одной темой, затронутой в ходе встречи, стала Dragon’s Dogma 2, которая вышла 22 марта. Она стала первой игрой по «повышенной» цене: 70 долларов. И, как сообщили представители компании, она получила «умеренный отклик» у игроков и достигла тиража в 2,6 миллиона на конец марта 2024 года.

Компания собирается формировать цены на будущие игры после тщательной оценки реакции пользователей и с учётом растущей стоимости разработки. Напомним, что ранее глава Capcom назвал повышение цен на игры «здоровым вариантом для бизнеса».