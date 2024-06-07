Анонсирована лучшая игра для любителей «Режима строительства» в The Sims

В Steam анонсировали симулятор дизайнера и архитектора, который поражает своей реалистичностью, — Architect Life: A House Design Simulator.

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Создайте идеальный дом! От моделирования 3D-плана до принятия решений на месте — вы должны воплотить в жизнь каждый проект, добавляя собственный творческий штрих, чтобы вывести свою архитектурную фирму на вершину профессиональной карьеры. Описание игры



Игрокам обещают полную творческую свободу и огромное количество материалов, конструкций и инструментов для строительства и обустройства домов.

Можно выбрать «Режим карьеры» и стать главой архитектурной фирмы, выполнять заказы, получать очки опыта и открывать новые возможности. Есть также «Свободный режим», где предлагается выбрать один из 60 ландшафтов и создать там что-то свое.

Релиз Architect Life: A House Design Simulator намечен на 2025 год, а пока симулятор можно добавить в желаемое.