Сегодня анонсируют новую «Цивилизацию»

На сайте издателя 2K появился рекламный банер Sid Meier’s Civilization 7 — новой части культовой серии стратегий. Пользователи могут перейти на официальную страницу игры или ознакомиться с дебютным трейлером на YouTube, однако на момент написания материала ни одна из ссылок не работает.

© Чемпионат.com

Скорее всего, стратегию Sid Meier’s Civilization 7 анонсируют уже 7 июля. Впервые о разработке проекта было официально объявлено в феврале 2023 года, однако новых деталей с тех пор так и не появлялось. Возможно, сразу после анонса тайтл обзаведётся странице в Steam.

Релиз предыдущей игры серии Sid Meier’s Civilization 6 состоялся почти восемь лет назад — это самая длинная пауза между частями в истории франшизы.