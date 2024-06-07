В Diablo 4 начали праздновать годовщину с релиза

В Diablo IV стартовали своеобразные праздники в честь годовщины с релиза ролевого приключения — игроков ждут специальные события и различные бонусы.

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В частности, с 6 июня пользователи могут получить бесплатные подарки для всех пяти классов в виде набора оружия. Кроме того, фанатов ждёт очередное животное для езды (маунт) со своей бронёй. Забрать бонусы можно будет в магазине до 12 июня, однако игроки ещё смогут получить подарки для аккаунта и позже — до 20 июня.

Параллельно всему этому в игре стартовало событие «Марш гоблинов», которое будет актуально до 13 июня включительно. Пользователям нужно будет открыть охоту за золотом гоблинов, которые скрывают его в разных подземельях и не только. Кроме того, в игру добавили дополнительные Алтари Жадности, чтобы пользователи заработали ещё больше монет.

Вернулось и событие «Благословение матери», с которым в Diablo 4 добавили 25% бонуса к опыту и 50% к золоту на 10 дней — инициатива должна быть актуальна до 16 июня.

Кроме того, «Марш гоблинов» стартовал и в Diablo Immortal, где пользователей тоже ждут различные бонусы.

Заодно Blizzard ещё выпустила специальный ролик, который посвящён годовщине с релиза Diablo 4 и любви фанатов. Выход четвёртой части франшизы, кстати, состоялся 5 июня 2023 года для PlayStation, Xbox и PC.

В мае в Diablo 4 стартовал четвёртый сезон «Возрождённая добыча», где были переработаны классы и добавлена новая система крафта.

Однако пользователи довольно быстро раскритиковали боевой пропуск к сезону за его высокую цену — негативно была оценена и стилистика свежей косметики.