Во что поиграть на Android и iOS, новинки июня

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Neopets: Tales of Dacardia

Новая игра франшизы Neopets посвящена уютным приключениям, строительству городов и крафтингу. Игроку предстоит примерить на себя роль архитектора и восстановить идиллическую Дакардию после жуткой катастрофы с помощью милых питомцев.

Star Wars: Hunters

Star Wars: Hunters — многопользовательский шутер во вселенной «Звездных войн», где две команды по четыре человека могут схлестнуться в битвах на множестве знакомых локаций. Помимо этого, ростер персонажей тоже впечатляет: поиграть можно хоть за мандалорца, хоть за штурмовика или дроида, и все из них обладают уникальными способностями.

Pocket Partner

Милый и ни к чему не обязывающий аналог тамагочи, где каждый может создать цифрового друга или подругу, покупать им стильную одежду, сделать уютную комнатку — словом, позаботиться о подопечном. Pocket Partner также позволяет делать красивые скриншоты персонажа, что отдельно понравится любителям «игровой фотографии».

Skul: The Hero Slayer

Мобильный порт Skul: The Hero Slayer — roguelite-боевика о храбром скелете, который должен отбить замок короля демонов из лап настырных героев. К счастью, маленький скелет бессмертен, и каждый новый череп наделяет его уникальным набором способностей. Протагонист Skul может стать хоть некромантом, хоть шутом, хоть рок-звездой, побеждающей врагов гитарными запилами.