Lies of P обошла Death Stranding и Honkai Star Rail и победила на премии Apple
Apple объявила победителей ежегодной премии Apple Design Award. На ней отмечают игры и приложения, которые отличились выдающимися достижениями в области дизайна и технологий.
В списке победителей оказался мрачный экшен Lies of P, созданный корейской студии Neowiz. Ему присудили награду в категории «Визуальные эффекты и графика». Среди игровых финалистов (в этой категории) также отметили: Death Stranding: Directorʼs Cut и Honkai: Star Rail.
Все победители
- «Восторг и веселье» — Bears Gratitude и NYT Games;
- «Инклюзивность» — oko и Crayola Adventures;
- «Инновация» — Procreate Dreams и Lost in Play;
- «Взаимодействие» — Crouton и Rytmos;
- «Социальное влияние» — Gentler Streak Fitness Tracker и The Wreck;
- «Визуальные эффекты и графика» — Rooms и Lies of P;
- «Пространственные вычисления» — djay pro — DJ App & AI Mixer и Blackbox.
Напомним, что Lies of P недавно также стала главным триумфатором «Интернет-Оскара» Webby Awards в игровой категории. Премию не раз критиковали за платные заявки, но она продолжает существовать.
Тем временем Neowiz наметила релиз дополнения для Lies of P на вторую половину этого года.
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