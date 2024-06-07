$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

Lies of P обошла Death Stranding и Honkai Star Rail и победила на премии Apple

Apple объявила победителей ежегодной премии Apple Design Award. На ней отмечают игры и приложения, которые отличились выдающимися достижениями в области дизайна и технологий.

Lies of P обошла Death Stranding и Honkai: Star Rail
© Скриншот

В списке победителей оказался мрачный экшен Lies of P, созданный корейской студии Neowiz. Ему присудили награду в категории «Визуальные эффекты и графика». Среди игровых финалистов (в этой категории) также отметили: Death Stranding: Directorʼs Cut и Honkai: Star Rail.

Все победители

  • «Восторг и веселье» — Bears Gratitude и NYT Games;
  • «Инклюзивность» — oko и Crayola Adventures;
  • «Инновация» — Procreate Dreams и Lost in Play;
  • «Взаимодействие» — Crouton и Rytmos;
  • «Социальное влияние» — Gentler Streak Fitness Tracker и The Wreck;
  • «Визуальные эффекты и графика» — Rooms и Lies of P;
  • «Пространственные вычисления» — djay pro — DJ App & AI Mixer и Blackbox.

Напомним, что Lies of P недавно также стала главным триумфатором «Интернет-Оскара» Webby Awards в игровой категории. Премию не раз критиковали за платные заявки, но она продолжает существовать.

Тем временем Neowiz наметила релиз дополнения для Lies of P на вторую половину этого года.

Игры
Apple
Главные новости
Больше новостей
Игромания.ру: главные новости