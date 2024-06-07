Lies of P обошла Death Stranding и Honkai: Star Rail

Apple объявила победителей ежегодной премии Apple Design Award. На ней отмечают игры и приложения, которые отличились выдающимися достижениями в области дизайна и технологий.

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В списке победителей оказался мрачный экшен Lies of P, созданный корейской студии Neowiz. Ему присудили награду в категории «Визуальные эффекты и графика». Среди игровых финалистов (в этой категории) также отметили: Death Stranding: Directorʼs Cut и Honkai: Star Rail.

Все победители

«Восторг и веселье» — Bears Gratitude и NYT Games ;

и ; «Инклюзивность» — oko и Crayola Adventures ;

и ; «Инновация» — Procreate Dreams и Lost in Play ;

и ; «Взаимодействие» — Crouton и Rytmos ;

и ; «Социальное влияние» — Gentler Streak Fitness Tracker и The Wreck ;

и ; «Визуальные эффекты и графика» — Rooms и Lies of P ;

и ; «Пространственные вычисления» — djay pro — DJ App & AI Mixer и Blackbox.

Напомним, что Lies of P недавно также стала главным триумфатором «Интернет-Оскара» Webby Awards в игровой категории. Премию не раз критиковали за платные заявки, но она продолжает существовать.

Тем временем Neowiz наметила релиз дополнения для Lies of P на вторую половину этого года.