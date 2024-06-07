В Steam вышел симулятор патологоанатома с реалистичными органами

В Steam состоялся релиз симулятора патологоанатома, где игроку предстоит осматривать трупы и определять причины смерти, — Autopsy Simulator.

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Разработчики также добавили сюжет с элементами детектива. Во время вскрытия одной женщины патологоанатом найдет обручальное кольцо своей давно умершей жены. Это событие приведет к череде загадок.

Для того, чтобы качественно выполнять работу, игроку будет необходимо тщательно изучать жертв. Сам процесс вскрытия реализован очень реалистично: органы, ткани и повреждения детализированы.

Autopsy Simulator стоит 2500 рублей. У тайтла смешанные отзывы:

Необычная игра с множеством деталей и реалистичной физикой органов. Помимо того, что узнаешь интересные вещи про наше тело, там еще сюжет интересный.

