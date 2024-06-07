Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2024

Ночью начнется Summer Game Fest 2024 — главное игровое событие года, которое обещает принести немало интересных анонсов и подробностей. А мы, тем временем, собрали традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Marvel’s Midnight Suns: карточной стратегии по мотивам комиксов Marvel и, по совместительству, одной из самых недооцененных игр 2022 года. Из-за необычного сочетания механик на релизе проект не снискал популярности, но он более чем заслуживает шанса, если вы любите отличные тактические стратегии. Marvel’s Midnight Suns можно бесплатно забрать до 13 июня, однако игра недоступна на территории РФ.

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В Steam состоялся релиз настоящего инди-долгостроя — гоночной аркады Nightmare Kart. Если вам кажется, что игра как-то подозрительно похожа на Bloodborne, то не зря: изначально она разрабатывалась как фанатская игра по мотивам шедевра FromSoftware, но Sony потребовала от авторов переименовать проект. Хотя суть от этого не поменялась — улицы Ярнама все равно узнаются моментально.

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Пролог пошаговой roguelike-стратегии Sandwalkers, где игроку предстоит возглавить торговый караван в жестоком, недружелюбном мире. Для того, чтобы перевозить товары между разными племенами, необходимо тщательно продумывать свой путь, нанимать подходящих бойцов и, конечно же, отбиваться от монстров в пошаговых сражениях.

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В Steam также вышла очередная игра из серии HIDDEN CATS — на этот раз кошек предстоит искать в уютном пост-апокалипсисе, среди заросших руин маленького городка. Конец света не обязательно должен быть мрачным!

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Наконец, Shred Off — аркада про сноубординг, где нужно не только выполнять зрелищные трюки, но и палить по соперникам из ракетниц и другого оружия. Каждое стильное действие приносит очки, и победит не обязательно тот, кто придет к финишу первым.