По Minecraft появились… наборы для вязания

Поклонники Minecraft теперь могут связать своих любимых внутриигровых монстров с помощью новых наборов Woobles Minecraft. В этих наборах представлены такие любимые персонажи, как Крипер. С помощью вязального крючка и пряжи вы сможете создать свои собственные фигурки и аксессуары по тематике Minecraft, включая мечи, седла и музыкальные диски.

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Бренд Woobles известен тем, что делает вязание крючком «доступным и веселым», ранее сотрудничая с такими франшизами, как Pac-Man, Harry Potter и Peanuts.

Из других новостей по Minecraft: в честь 15-летия игры будет выпущен новый набор Lego с 12 мини-сценами, основанными на различных биомах. Кроме того, поклонники Minecraft могут ожидать выхода нового телешоу на Netflix, отличного от фильма о Minecraft, съемки которого недавно завершились.