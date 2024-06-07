Авторы ремейка System Shock анонсировали хоррор-шутер Killing Time: Resurrected

Nightdive Studios, известная по многочисленным ремастерам классических игр и ремейку System Shock, анонсировала новый проект.

© Nightdive Studios

Им оказался не ремастер The Thing, как ожидали некоторые, а ремастер хоррор-шутера Killing Time 1995 года — Killing Time: Resurrected.

Релиз намечен на этот год для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Поддержки русского языка на момент написания новости нет.

Действие Killing Time: Resurrected разворачивается в начале 1930-х годов, а сюжет рассказывает историю студента-египтолога, который оказывается в ловушке в поместье богатой наследницы. Здесь ему предстоит отыскать и уничтожить мистические египетские часы, чтобы снять их проклятие и противостоять легиону сверхъестественных монстров.

Ремастер обещает порадовать улучшенной визуализацией окружения, плавным геймплеем, отзывчивым управлением с обзором на 360 градусов, расширенными настройками управления и графики (с разрешением 4K, 144 FPS, сглаживанием и так далее), большим количеством зон для исследования (более 45) и многим другим.