В игры серии Diablo суммарно сыграло 100 млн человек

Blizzard в соцсетях объявила, что количество игроков во франшизу Diablo превысило 100 млн человек. Учитываются все поигравшие в Diablo, Diablo 2, Diablo 3 и Diablo 4.

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Компания приготовила соответствующий арт и поблагодарила всех, кто играл в тайтлы серии.

Diablo — культовая франшиза, созданная Blizzard. В ней рассказывается о борьбе человечества с демонами. В каждой части люди (и не только люди) борются с порождениями ада. В четвёртой части, к примеру, геймеры противостояли могущественному демону по имени Лилит.

Blizzard активно развивает франшизу. За последние годы вышел ремейк Diablo 2, получивший массу тёплых отзывов, а после него состоялся релиз Diablo 4. Игру приняли тоже тепло, но из-за микротранзакций проект получил шквал критики.