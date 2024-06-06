Продюсер Final Fantasy 16 пообещал анонс двух игр Square Enix в скором времени

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида случайно проговорился о том, что Square Enix трудится над несколькими новыми играми и сможет порадовать поклонников анонсами уже в скором времени. Об этом разработчик мимолётом упомянул, пока расхваливал своё подразделение Creative Studio 3.

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По словам Наоки, работа в студии после смены названия осталась абсолютно прежней, а никаких волн увольнений не происходило. На самом деле Creative Studio 3 даже набирает новых разработчиков, ведь Square Enix «возлагает большие надежды» на студию. Она уже делает несколько неанонсированных игр, хотя структура команды и не подразумевает работу над несколькими проектами одновременно.

Ёсида не стал скрывать — две игры могут анонсировать уже в скором времени. Однако разработчик не стал давать дополнительных подробностей, поэтому о грядущих новинках можно лишь догадываться. Будет ли это очередная часть Final Fantasy или новый проект во вселенной NieR — никто не знает.

Зато точно известно, что Final Fantasy 16 доберётся до PC. В целом Square Enix славится завышенными ожиданиями от своих игр, поэтому компания даже не упомянула FF7: Rebirth в одном из недавних отчётов.