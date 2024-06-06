Школьник написал на ЕГЭ сочинение про стримера по Dota 2 и получил за него 0

Ряд авторитетных Telegram-каналов сообщили о забавном случае во время Единого государственного экзамена по русскому языку — школьник написал сочинение про известного стримера по Dota 2.

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Участнику ЕГЭ досталась тема о религии, и он написал про Старого Бога — популярного стримера Владислава Левенца, известного в сообществе Dota 2.

… Старый бог оказал большое влияние на мид и медиапро странство DOTA 2. Куда я не пойду, везде вижу его, его клич и его бицуху. «Все пишут Старый бог» на стримах, мини карте, в чатах. Фраза «Старый бог» объединяет людей во всём СНГ пространстве. Лишь чудом можно объяснить то, как эта фраза, человек-полубог и его телодвижения стали распространяться мессиями по всему интернету.



Видимо, экзаменаторы оказались незнакомы с творчеством Старого Бога, поэтому не оценили творческий подход к заданию и поставили за него минимальную оценку — 0 баллов.