Разработчики «Отряда самоубийц» назвали главные причины провала

Журналист Джейсон Шрайер известен за свои масштабные расследования о закулисье разработки видеоигр. И свой новый материал он посвятил Suicide Squad: Kill The Justice League, которая вышла в начале этого года. Её создание заняло около семи лет, а издатель в лице Warner Bros. понёс многомиллионные убытки.

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Анонимные источники Шрайера поделились некоторыми подробностями о разработке игры. Она была «бурной» и сопровождалась множеством задержек. Среди главных причин провала Suicide Squad выделяют три вещи: постоянная смена концепции, перфекционизм и ориентация на жанр, который не подходил студии Rocksteady. Например, изначально акцент в экшене был на ближнем бое, но позже упор был сделан на перестрелки.

В разработку Suicide Squad: Kill The Justice League пошла уже после феноменального успеха Rocksteady с серией Batman: Arkham. В студии делали многопользовательскую головоломку Stones, однако примерно в конце 2016 года на смену игре пришла франшиза «Отряд самоубийц» по комиксам DC, в которой управленцы видели «больше возможностей». Новую игру планировалось выпустить в 2019 или 2020 годах.

Для создания Suicide Squad студии пришлось расширяться: в течение семи лет штат компании увеличился примерно со 160 до более чем 250 человек. Некоторые новые разработчики увольнялись когда понимали, что будут делать многопользовательскую игру — совсем не та веха, которой славится Rocksteady.

Анонимные разработчики рассказали, что глава студии был перфекционистом. Они могли месяца ждать, пока их работу проанализируют. Сам глава студии тем временем перерабатывал «большие куски» сценария и не обращал внимание на успешный опыт конкурентов, вроде нашумевшей Destiny. При этом от Suicide Squad ждали «оборота в миллиард долларов», а управленцев не смущали даже провалы Anthem и Marvel’s Avengers.

Среди неудачных механик, которые не добрались до финальной версии, были и транспортные средства. Каждый из персонажей имел уникальные возможности для передвижения по городу, поэтому созданные прототипы мотоциклов и другого транспорта просто отправились на свалку истории.

Одна из самых больших проблем заключалась в том, что сражения, уровни и боссы должны были быть спроектированы таким образом, чтобы игроки могли проходить их повторно. Однако Rocksteady имела опыт рассказа историй, пережить которые можно лишь единожды. Из-за этого разработчики пытались найти способы сделать задания менее утомительными и повторяющимися.

В 2022 году руководство Rocksteady сменилось, что стало шоком для сотрудников. А вот бывшие управленцы при создании своей студии рассказывали, что теперь будут свободны от требований и давления таких корпораций, как Warner Bros.

Во время февральской встречи с Дэвидом Хаддадом, главой игрового подразделения Warner Bros, новую на тот момент Suicide Squad назвали неудачной игрой. А во время звонка в мае стало известно, что компания потеряла 200 миллионов долларов, что сделало игру по персонажам DC одним из самых масштабных провалов в индустрии.

Warner Bros. ожидала крупных успехов от релиза Suicide Squad: Kill The Justice League. Компания уже сорвала куш с Hogwarts Legacy в 2023 году, но супергеройский боевик столкнулся с критикой журналистов и простых игроков. Из-за этого Suicide Squad назвали «разочаровывающим релизом», который негативно повлияет на итоговые финансовые результаты Warner Bros.