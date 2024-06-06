Что за хомяк, в который все играют в Telegram

Hamster Kombat — игра в Telegram, которая моментально стала сенсацией. Казуальный кликер, где игрокам нужно нажимать на виртуального хомяка для заработка криптовалюты, быстро привлек десятки миллионов пользователей. Но в чем секрет популярности и почему люди так подсели на игру? Кратко рассказываем, что к чему.

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Как работают криптовалютные кликеры

Практически все криптовалютные игры в Telegram построены на механиках обычных кликеров: предельно казуального жанра, широко распространенного и на ПК, и на мобильных платформах. Разница лишь в том, что игры в Telegram работают прямо в самом мессенджере и не требуют установки отдельных приложений.

На ПК самым популярным представителем жанра можно назвать, пожалуй, Cookie Clicker. Игроку нужно постоянно нажимать на печеньку на экране, чтобы производить еще больше печенья. Затем строить фабрики, нанимать работников, привлекать армии бабушек для пассивной выпечки еще большего объема печенья. Бесконечность — не предел.

Криптовалютные кликеры работают похожим образом. Почти каждый предлагает игроку нажимать на экран смартфона, чтобы зарабатывать виртуальную валюту. Постепенно игрок накапливает достаточно валюты, чтобы покупать на нее различные апгрейды для пассивного дохода. Например, бота, который будет собирать монетки, пока приложение выключено. А для повышения прибыли почти все кликеры предлагают своего рода «задания»: от просмотра рекламных роликов до приглашения новых пользователей по реферальным ссылкам.

Именно по этим принципам работает проект Notcoin: первый криптовалютный кликер, запущенный в Telegram. При поддержке Павла Дурова игра собрала десятки миллионов пользователей, а за ней последовала целая череда подражателей от разных разработчиков. Blum, OnChain, Catizen — оболочки различаются, но суть везде одна и та же.

Почему криптовалютные кликеры так популярны

Во-первых, кликеры сами по себе легко привлекают большую аудиторию благодаря своим механикам. Да, они очень простые, можно даже сказать примитивные — но именно это позволяет широкой публике втягиваться в игру. Человек просто нажимает на экран, и маленькие числа постепенно становятся все больше: это простейшая дофаминовая капельница, на которой строятся и многие другие игры. Например, различные MMORPG, где люди готовы потратить сотни часов на однообразный гринд, чтобы наносить боссу чуть больше урона.

Во-вторых, кликеры собирают аудиторию за счет обещания потенциального заработка. Каждый из них привязан к той или иной криптовалюте, которая может выйти на биржу и превратиться в реальные деньги. Авторы Notcoin смогли добиться выхода своей монеты NOT на биржи, и некоторые пользователи действительно смогли заработать на листинге. Не важно, что цена валюты молниеносно провалилась.

Другой вопрос, что Notcoin — единственная игра, которая реально провела биржевой листинг. Остальные пока только обещают это сделать, и обещания, естественно, не подкреплены ничем, кроме дорожных карт и громких заявлений разработчиков. К тому же, подобные монеты — весьма рискованный актив. Они появляются из ниоткуда и могут точно так же уйти в никуда, т.к. их ценность полностью зависит от хайпа и внимания общественности.

Опасны ли криптовалютные кликеры

Если относиться к ним как к играм и не закладывать дом, чтобы вложить все накопления в прокачку виртуального хомяка, то нет. Но не все кликеры разрабатываются добросовестными авторами: распознать мошенников можно по следующим признакам.