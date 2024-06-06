В ремейке Silent Hill 2 сделают упор на погружение

Продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото дал обширное интервью, в котором обсудил разработку Silent Hill 2 Remake, релиз которой назначен на 8 октября для PC и PlayStation 5. Как оказалось, разработчики, которые приложили руку к оригинальной игре, хотели как можно сильнее изменить ремейк, а вот в Bloober Team пожелали следовать первоисточнику.

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Как считает Окамото, в недавнем геймплейном трейлере видно — Silent Hill 2 переделали на современный лад, при этом сохранив дух оригинала. Однако продюсер признался, что без Bloober Team мог получиться «другой ремейк», ведь оригинальные японские разработчики не хотели повторять то, что уже делали.

Сама команда Bloober Team при этом любит изначальную версию Silent Hill 2. Мотои отметил, что студия уже создала серию Layers of Fear, в которой исследуются схожие с японской франшизой вещи. А современные технологии позволили гораздо детальнее проработать декорации на пустынных улицах, из-за чего чувство одиночества ощущается ещё сильнее.

Окамото признался, что изначально хотел сделать Джеймса старше с точки зрения внешнего вида — поклонники уже критиковали разработчиков, заподозрив смену лица героя в ремейке. Мотои хотел обосновать это тем, что у типичный игрок стал взрослее, чем раньше, однако вскоре продюсер понял, что оригинальный Джеймс был лучше его новых задумок.

Особое внимание в ремейке уделили пользовательскому интерфейсу. Его стало ещё меньше, чем в оригинале, чтобы усилить погружение. Например, Джеймс будет самостоятельно вытаскивать карту из куртки — она не будет резко всплывать в виде меню. А некоторые значки получится скрыть в настройках, чтобы свести присутствие интерфейса к минимуму.

Любое решение тестируется и меняется на основе отзывов: игровые механики и погружение должны работать в симбиозе друг с другом. Именно поэтому, кстати, важные предметы будут выделять с помощью окружения и целенаправленно вести Джеймса к ним. Но при этом обойдётся без «жёлтой краски», которая могла бы направить игрока.

Отдельно Мотои высказался о том, почему серия Silent Hill повлияла на многие хорроры, но выделяется своей яркой индивидуальностью. Дело в том, что франшиза исследует «психологический ужас», где героя загоняют в угол конфликты его внутреннего мира. Без этого серия «будет похоронена».

Именно за душевные терзания главного героя Джеймса Сандерленда Silent Hill 2 полюбилась и японским, и западным поклонникам. Окамото рассказал, что важно следовать балансу двусмысленности: не объяснять слишком многого, чтобы в игре оставалась частичка Джеймса, но и не посвящать всё время исключительно герою.