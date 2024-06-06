В Counter-Strike 2 продали скин для AK-47 почти за $ 1,5 млн

Трейдер roflm0nster сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что в Counter-Strike 2 состоялась одна из самых дорогих сделок в истории шутера — неизвестный коллекционер купил скин на AK 47 за более чем $ 1 млн. Отмечается, что стоимость раскраски могла составить даже $ 1,5 млн.

© Чемпионат.com

Проданный скин назывался «AK-47 | Поверхностная закалка» с редким паттерном 661 и износом «Прямо с завода». Несмотря на такую внушительную сумму сделки блогер JakeSucky заявил, что эта раскраска не самая дорогая в Counter-Strike 2.

При этом данный скин стал наиболее дорогим среди тех, о продаже которых стало известно широкой публике. Посредниками сделки выступили трейдеры roflm0nster и zipelCS. Точную сумму сделки владелец скина не раскрыл.