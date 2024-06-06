Assassin's Creed Mirage вышла на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad

Сегодня состоялся релиз Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Игра также доступна на iPad с процессорами M1 и новее. Если вы живёте в России, то приобрести тайтл не получится.

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За игру просят $ 50, но до 20 июня её можно купить за $ 25. Её размер на устройствах Apple составил 10,5 ГБ. На устройствах компании доступна полноценная версия игры, но с урезанной графикой.

Assassin's Creed Mirage — последняя вышедшая часть франшизы Assassin's Creed. Релиз игры состоялся в октябре 2023 года. Проект приняли в основном положительно, но были и смешанные отзывы про то, что авторы попытались вернуться к истокам, но у них это не вышло.

Mirage также доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.