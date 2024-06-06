Sony сделала дизайн коробки PlayStation 5 Slim скромнее

Компания Sony неожиданно изменила дизайн упаковки своей популярной игровой консоли PlayStation 5 Slim, удалив с нее упоминание о поддержке разрешения 8K. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

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Хотя точное время внесения изменений неизвестно, новые коробки без надписи 8K уже доступны в интернет-магазине PlayStation Direct. Надпись «PS5 8K» появилась на коробках с выходом версии PlayStation 5 Slim в ноябре 2023 года.

По словам эксперта Джона Линнемана из Digital Foundry, это изменение является ожидаемым, учитывая, что за все время существования PS5 лишь одна игра – The Touryst – поддерживала разрешение 8K. Кроме того, обещанная функция вывода 8K-сигнала через HDMI 2.1 так и не была реализована.

Вместе с тем, по слухам, Sony планирует выпуск PS5 Pro к концу этого года, которая должна быть оснащена ИИ-апскейлером PlayStation Spectral Super Resolution. Согласно предположениям, этот апскейлер позволит запускать игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и в 8K при 60 кадрах в секунду.

Следует отметить, что некоторые ритейлеры, такие как Amazon и Walmart, продолжают продавать версии PS5 с упаковкой, содержащей надпись «PS5 8K».