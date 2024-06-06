Скин для АК-47 в Counter-Strike 2 продали за 89 млн рублей

Недавно произошла одна из самых дорогих сделок в истории шутера Counter-Strike 2.

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Анонимный игрок приобрел уникальный скин для автомата АК-47 за астрономическую сумму — $1 млн или около 89 млн рублей. Сделка была заключена на сторонней платформе для торговли игровыми предметами.

На данный облик, известный как «Поверхностная закалка», нанесен редкий узор «661» и уникальная эмблема, что делает его чрезвычайно ценным среди коллекционеров.

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Впервые о покупке сообщил пользователь с ником roflm0nster. Позже информация подтвердилась в профильных изданиях Insider Gaming и Escorenews.

По словам roflm0nster, предыдущий владелец скина уже отказывался продавать его за $1 млн, что намекает на возможное повышение итоговой цены до $1.5 млн. Несмотря на это, блогер JakeSucky отметил, что данный облик не является самым дорогим в игре, хотя и входит в число самых высоко оцененных.