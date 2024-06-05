В летнем обновлении GTA Online игроки откроют бизнес по охоте за головами

Rockstar Games выпустила свежую заметку, в которой решила приоткрыть завесу тайны о летнем обновлении для Grand Theft Auto Online. Оказалось, что игроки будут ловить преступников Южного Сан-Андреаса благодаря собственному бизнесу по охоте за головами.

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А ещё в обновлении вернётся Винсент. Бывший охранник казино, а ныне полицейский, который был центральным лицом обновления The Cluckin’ Bell Farm Raid, вновь попросит помощи. Вместе с Винсентом игроки выполнят несколько миссий по обеспечению правопорядка в Лос-Сантосе.

Не обойдётся без нового транспорта, причём модель Overflod Pipistrello станет доступна бесплатно подпискам GTA+ за неделю до того, как она появится в свободной продаже. В некоторых типах заданий, вроде контактных миссий и работы в такси, будут увеличены базовые выплаты.

А ещё появятся новые инструменты для создания многопользовательских гонок, улучшения на основе отзывов игроков (например, автоматическое пополнение закусок перед некоторыми миссиями) и другой контент. Обновление под пока ещё неизвестным названием должно добраться до PC, PlayStation и Xbox в июле этого года.