Авторы Titan Quest 2 рассказали о вдохновении Древней Грецией в дизайне игры

Разработчики из Grimlore Games решили подробнее рассказать о подходе к дизайну Titan Quest 2. Как и в первой части, сиквел исследует сеттинг Древней Греции. Игра создаётся полностью с нуля, поэтому авторам потребовалось гораздо глубже изучить эту мифологию. Это демонстрируют на свежих скриншотах.

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В своих приключениях игроки встретят самые разные локации: от логовищ чудовищ до древних руин. Некоторые из них основаны на стиле микенской цивилизации бронзового века. А вот актуальные на момент событий Titan Quest 2 постройки черпают вдохновение из архаической эпохи. Это классический греческий стиль с колоннами и детализированными украшениями.

Отдельное внимание авторы уделили влиянию природы на локации. Где-то храмы пострадали от наводнений, но и будут и другие примеры «экологического» вмешательства. Оно помогает подчеркнуть тематику и значение каждой локации.

В целом мир Titan Quest 2 будет смесью из открытых пространств и структурированных достопримечательностей Древней Греции. В первом случае упор делается на свободу исследования окружения, вертикальность и раскрытие секретов. Получится карабкаться по лестницам и преодолевать препятствия, а ещё игроки смогут насладиться панорамными видами.

Структурированные локации стали дополнением к открытому миру и предлагают некоторые «грандиозные приключения». Всё окружение делается вручную, поэтому игроки могут ждать появления различных секретов, к которым ведут скрытые тропинки и уступы.

Авторы Titan Quest 2 хотят, чтобы игроки ощутили чувство знакомства с чудесами и мифами. Этому поспособствует разнообразие, ведь геймеры не смогут узнать, что ждёт их впереди: гигантские колоссы олимпийского пантеона или же затонувший храм. Всё это должно сохранить дух оригинальной Titan Quest, при этом обеспечив современный игровой опыт.

Напомним, что анонс Titan Quest 2 состоялся в августе 2023 года. Игра разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а среди врагов стоит ждать рыболюдей. Также экшен появится на трансляции THQ Nordic 2 августа.