Анонсировали кооперативный хоррор Haunted Paws про милых щенков

Студия Lazy Flock анонсировала Haunted Paws — забавный кооперативный хоррор, в котором игроки возьмут на себя роли милых щенков. Они отправятся в особняк с призраками и прочей нечистью для спасения своего двуногого друга вида «Человек разумный».

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Разработчики обещают, что во время приключений получится пережить множество эмоциональных моментов. У щенков будут милые взаимодействия друг с другом, а по отдельности они смогут копать, вынюхивать, лаять и не только. Также собаку можно настроить: от породы и цвета шерсти до отличительных особенностей и аксессуаров.

Каждое зловещее существо в особняке скрывает тайны прошлого. В трейлере можно увидеть гигантского паука, ожившее чучело и не только. Haunted Paws выйдет на PC в Steam, но дату релиза ещё не объявили.

Зато можно ознакомиться с «щадящими» системными требованиями. Игрокам понадобится лишь 2 ГБ свободного места и 8 ГБ оперативной памяти, а в рекомендуемых требованиях значатся видеокарта Nvidia GeForce GTX 780 и процессор Intel Core i5-8400. Страница Haunted Paws в Steam доступна и российским пользователям.